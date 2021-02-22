***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar19.02.2021 Tarih 20:21:55 gönderdiğimiz bildirimin doğru şablon kullanılarak tekrar gönderilmiştir.Şirketimizin 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak suretiyle ihraç edeceği Tahvil/Finansman Bonolarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Bülteni'nde onaylandığı bilgisi kamuya duyurulmuştur. Bu doğrultuda Tahvil/Finansman Bonosu ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve ihraca ilişkin başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911499BIST