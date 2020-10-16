***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil / Bono İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 04.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.09.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.10.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edeceği Tahvil/Finansman Bonolarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik başvurusunun olumlu karşılandığı bilgisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 2020/63 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882214BIST