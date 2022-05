***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihiİstanbul Göztepe İrtibat Bürosu Bağdat Cad. Pamir Apt. No:251/10 Caddebostan, Kadıköy / İstanbul HASAN NURİ TURHAN 2164072626 2164072620 17.07.2015Ankara İrtibat Bürosu Tunus Cad. NO:14 / 4 Çankaya / Ankara VOLKAN ERTEK 3124190477 3124190478 20.06.2014Bursa İrtibat Bürosu Kükürtlü Mah. Başaran Sokak Güney Apt. No:6 Osmangazi / Bursa ERCAN KOCA 2242333083 2242330334 23.01.2015İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:69 Anadolu Sigorta İş Hanı 3. ve 4. Konak İzmir MURAT BİLEN 2324040121 2324184201 14.05.2015Beylikdüzü İrtibat Bürosu Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997.Sok., Phuket Life Residance No:12 K:5 Daire No : 41 Esenyurt - Beylikdüzü / İstanbul KENAN KORKMAZ 2128524439 2128534641 16.06.2016Mersin İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi 4701. Sokak Adil Kanun İş Hanı No:13 K:15 D:17/18 Akdeniz/Mersin İSMAİL ORUÇ 3242388833 3242388834 12.12.2016Ataşehir İrtibat Bürosu Barbaros Mahallesi Gelincik Sok. Uphill Court C3 Blok No:2 D:1 Ataşehir / İstanbul SELİM KURTULMUŞ 2166884240 2166884233 10.01.2017Kadıköy İrtibat Bürosu Osmanağa Mahallesi Osmancik Sokak Emin Han No:12/105 Kadikoy / Istanbul OSMAN ERDURAK 2163383536 2163383537 07.02.2019Antalya İrtibat Bürosu Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:100 Ayseli Göksoy Apartmanı Kat:1 Daire:4 Muratpaşa / ANTALYA MURAT DEMİRBAĞ 2423240900 2423240896 10.12.2019Kurtköy İrtibat Bürosu Yenişehir Mahallesi Mustafa Akyol Caddesi Work Square MVK No:13 Daire:206 Kurtkoy - Pendik / ISTANBUL YELİZ KÖKSAL 2166297969 2166297466 10.12.2019Kayseri İrtibat Bürosu Nish Kayseri İş Merkezi 10. Kat No.19 Tacettin Veli - Melikgazi / KAYSERİ AHMET ASLANTAŞ 3525043018 3525043014 02.07.2020Denizli İrtibat Bürosu SKY City No:1 Kat:17 Daire No: 149-150 Merkezefendi / DENİZLİ VOLKAN DALKABAK 2582521077 2582521011 02.09.2020Maltepe İrtibat Bürosu Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Sitesi No:46/F A6 Blok D:23 Maltepe / İSTANBUL RAMAZAN KESKİN 2167558035 2167558284 16.11.2020Çankaya İrtibat Bürosu Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Prime İş Merkezi B Blok No:62 Çankaya / ANKARA ENGİN DENİZ AVCI 3123090260 2123711801 26.02.2021Eskişehir İrtibat Bürosu Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi No:13 Yalçın Kılıçoğlu Plaza K:5 D:508 Tepebaşı / ESKİŞEHİR KÜBRA CEREN ERDEN 2225020164 2123711801 03.03.2021Çanakkale İrtibat Bürosu Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Kıyı AVM N25 Merkez / ÇANAKKALE DİLBER AKKAYA VURAL 2862180400 2862180200 24.03.2021Kırıkkale İrtibat Bürosu İstanbul Caddesi Yenidoğan Mahallesi 608. Sokak N7 D:1 71200 Merkez / KIRIKKALE MUHAMMET KAYA 3182256867 2123711801 31.05.2021Ayvalık İrtibat Bürosu Vehbibey Mahallesi Barbaros Caddesi No:3 D:3 Ayvalık BALIKESİR MUSTAFA ZEKİ KAYAHAN 2663126177 2663126171 14.06.2021Zorlu Center İrtibat Bürosu Levazım Mahallesi Koru Sokağı No:2 R3 Kule T242 34340 Beşiktaş İstanbul OĞUZHAN GÜRKAN 2128438205 2123711801 21.06.2021Konya İrtibat Bürosu Karaciğan Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Cad. Enn Tepe Mall Office K:9 No:911 Karatay / KONYA AYŞEGÜL GÖKDEMİR 3325017777 2123711801 17.02.2022Balıkesir - Edremit İrtibat Bürosu Edremit Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Plaza No: 1 Kat: 4 Daire: 211 ATAKAN BACAKSIZ 2663738343 2663738364 04.11.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031063BIST