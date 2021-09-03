***A1CAP* *ACP* *KRSTL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara









***A1CAP******ACP******KRSTL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [KRSTL]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarSermaye artırımına aracılık faaliyetleri tarafımızca yürütülmüş olan Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 96.000.000 TL artırılarak, 96.000.000 TL'den 192.000.000 TL'ye %100 oranında artırılmasına ilişkin olarak ihraç edilen 96.000.000 TL nominal değerli paylar kapsamında, mevcut ortakların yeni paya alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 1.481.830,314 TL nominal değerli payların Borsa Birincil Piyasa'da satışı 01.09.2021 tarihinde tamamlanmış olup, Birincil Piyasa'da satış işleminde %5 üzeri pay alanlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Saygılarımızla.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıRÜŞTÜ BORAN KESKİNER 1.171.300 % 79,04 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINATİMUR BALIKÇI 100.001 % 6,75 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINAERTUĞRUL ERDOĞAN 100.000 % 6,75 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINAGÖKHAN TÜRE 100.000 % 6,75 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961789BIST