***A1CAP* *HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
16.08.2022 17:35
***A1CAP******HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [A1CAP, HEKTS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CPE2237 125.000.000 16.08.2022 14.10.2022 18.08.2022
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKTK2215 225.000.000 16.08.2022 15.11.2022 18.08.2022
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKT22311 100.000.000 16.08.2022 10.02.2023 18.08.2022
İlgili Şirketler [A1CAP, HEKTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Gö
17:502.905
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 47,37
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.905
En Düşük
2.773
17:5017,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
17:5018,2978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0439
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
17:501.026,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.026,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler17:50
|MRSHL
|233,20
|46.036.880
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.443.787
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.288.225
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.514.352
|% 9,98
|
|TSKB
|3,86
|1.501.686.927
|% 9,97
|
|AGHOL
|73,85
|358.599.561
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|177.510.340
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.215.947
|% -9,94
|
|GSRAY
|6,13
|455.069.195
|% -7,68
|
|DERIM
|6,45
|38.513.385
|% -6,52
|
|THYAO
|67,85
|8.617.469.327
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,00
|4.587.826.854
|% 4,00
|
|YKBNK
|5,55
|3.013.816.971
|% 1,28
|
|AKBNK
|10,57
|2.604.202.391
|% 3,42
|
|GARAN
|18,92
|2.181.189.793
|% 3,39
|
|YKBNK
|5,55
|3.013.816.971
|% 1,28
|
|EKGYO
|3,54
|1.568.182.919
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.501.686.927
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,14
|1.653.633.038
|% 2,16
|
|DOHOL
|4,46
|1.154.557.590
|% 1,59
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9560
|17,9697
|% 0,06
|
|Euro
|18,2851
|18,2978
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,6906
|21,7994
|% 0,47
|
|Frank
|18,8493
|18,9629
|% -0,29
|
|Riyal
|4,7696
|4,7935
|% 0,01
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-1,84
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.895
|6.960
|4,00
|
|Yarım
|3.360
|3.403
|2,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.701
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|-0,58
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL