***A1CAP* *ISKPL* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
19.01.2021 14:57
***A1CAP******ISKPL******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903252
BIST
16:241.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 19,96
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:247,4428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0303
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:249,0378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:24439,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,71
|Açılış
|: 439,21
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:24
|BRISA
|25,96
|73.917.789
|% 10,00
|
|INTEM
|60,50
|29.484.709
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.723.997
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.723.997
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.723.997
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|34.838.563
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,10
|2.492.395.790
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.567.421.084
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.521.169.640
|% 6,13
|
|THYAO
|13,52
|1.519.099.538
|% 2,19
|
|KRDMD
|7,22
|1.407.163.811
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,50
|1.567.421.084
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.521.169.640
|% 6,13
|
|SISE
|8,10
|2.492.395.790
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,22
|1.407.163.811
|% -0,69
|
|PETKM
|5,17
|751.911.775
|% 0,58
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4397
|7,4428
|% -0,41
|
|Euro
|9,0331
|9,0378
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,1025
|10,1532
|% -0,29
|
|Frank
|8,3487
|8,3990
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9777
|1,9876
|% -0,51
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,49
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-23,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|-23,56
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-11,39
|
|Çeyrek
|704
|720
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,63
|
Seans Raporu
16:24
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16:38KNFRT
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Endeks 1, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 26, 474.00 milyon TL de
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16:35DESPC
Yüzde 5.36 oranında artışla 13.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 447, 715 adet işlem
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16:34INTEM
Yüzde 10.00 oranında artışla 60.50 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 894 adet işlem