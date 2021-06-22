***A1CAP* *MEDTR* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
22.06.2021 18:59
***A1CAP******MEDTR******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporumuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943633
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.403
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|Önceki Kapanış
|: 1.399
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1.411
En Düşük
1.394
18:058,6587
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,6850
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0510,3441
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|Açılış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|10,57
|164.709.827
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.964.630
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.616.220
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.726.096
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|56.176.574
|% 9,94
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|MERIT
|16,94
|1.703.527
|% -9,89
|
|UTPYA
|22,06
|2.977.186
|% -7,23
|
|AYCES
|72,70
|4.061.609
|% -6,31
|
|IDGYO
|6,27
|2.159.476
|% -5,43
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|879.104.902
|% 1,59
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,15
|546.405.526
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,20
|440.495.932
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6493
|8,6586
|% -1,27
|
|Euro
|10,3285
|10,3414
|% -1,11
|
|Sterlin
|12,0298
|12,0902
|% -1,26
|
|Frank
|9,3881
|9,4447
|% -1,34
|
|Riyal
|2,3005
|2,3120
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-0,10
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-7,93
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,14
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|B. Petrol
|74,75
|74,75
|-0,15
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