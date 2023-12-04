***A1CAP* *MEGMT* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***A1CAP******MEGMT******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [MEGMT]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ Paylarının Halka Arzına İlişkin Onaylı İzahname (2)" ekte yer almakta olup, kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222127BIST