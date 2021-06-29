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***A1CAP* *METUR* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara

29.06.2021 14:47



***A1CAP******METUR******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

   Sermaye artırımına aracılık faaliyetleri tarafımızca yürütülmüş olan Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 36.000.000 TL artırılarak, 18.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye %200 oranında artırılmasına ilişkin olarak ihraç edilen 36.000.000 TL nominal değerli paylar kapsamında, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 29.863 TL nominal değerli payların Borsa Birincil Piyasa'da satışı 28.06.2021 tarihinde tamamlanmış olup, Birincil Piyasa'da satış işleminde %5 üzeri pay alanlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Saygılarımızla.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU 29.861 % 99,99 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944787


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TACTR 35,08 2.311.597 % 9,97  
KUTPO 59,75 412.554.278 % 9,94  
MERKO 5,45 13.607.751 % 9,88  
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Altın Ons 1.755 1.755 -23,33  
Altın Gr. 492 492 -4,51  
Cumhuriyet 3.288 3.337 -19,00  
Tam 3.246 3.330 -44,38  
Yarım 1.569 1.611 -21,47  
Çeyrek 787 805 -10,73  
Gümüş.Ons 25,67 25,70 -0,43  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 -0,09  
B. Petrol 74,45 74,45 0,31  
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