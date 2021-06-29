***A1CAP* *METUR* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
29.06.2021 14:47
***A1CAP******METUR******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık faaliyetleri tarafımızca yürütülmüş olan Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 36.000.000 TL artırılarak, 18.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye %200 oranında artırılmasına ilişkin olarak ihraç edilen 36.000.000 TL nominal değerli paylar kapsamında, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 29.863 TL nominal değerli payların Borsa Birincil Piyasa'da satışı 28.06.2021 tarihinde tamamlanmış olup, Birincil Piyasa'da satış işleminde %5 üzeri pay alanlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU 29.861 % 99,99 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944787
BIST
16:011.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,38
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
16:018,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0509
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
16:0110,3856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0154
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
16:01492,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,46
|Açılış
|: 492,42
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler16:01
|TKURU
|271,00
|3.427.337
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.451.036
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|412.554.278
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.607.751
|% 9,88
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.337.644
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|SAMAT
|4,84
|32.451.936
|% -8,16
|
|THYAO
|13,46
|953.186.564
|% -2,89
|
|GARAN
|8,18
|726.153.035
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|459.064.847
|% -1,55
|
|KUTPO
|59,75
|412.554.278
|% 9,94
|
|KOZAL
|115,60
|358.548.405
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,91
|459.064.847
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,16
|224.736.145
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|98.430.552
|% 1,01
|
|GARAN
|8,18
|726.153.035
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|111.240.336
|% -0,79
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7303
|8,7341
|% 0,59
|
|Euro
|10,3765
|10,3856
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0202
|12,0805
|% -0,05
|
|Frank
|9,4120
|9,4687
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3188
|2,3304
|% 0,38
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-23,33
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.337
|-19,00
|
|Tam
|3.246
|3.330
|-44,38
|
|Yarım
|1.569
|1.611
|-21,47
|
|Çeyrek
|787
|805
|-10,73
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,31
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:15MARTI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 788, 128 adet işlem
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TCELL, PGSUS
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, BIMAS, ARCLK
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 86 kaybederek (% -0.89 ) 1, 205
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, TKURU, MERKO, TACTR, YAPRK, KUTPO, VANGD