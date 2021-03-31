***A1CAP* *QUAGR* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
31.03.2021 21:02
***A1CAP******QUAGR******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922444
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0720
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0467
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,6799
18:05452,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,36
|Açılış
|: 452,60
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2483
|8,2513
|% -0,87
|
|Euro
|9,6922
|9,7276
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,3332
|11,3901
|% -0,70
|
|Frank
|8,6899
|8,7422
|% -1,33
|
|Riyal
|2,1927
|2,2036
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|22,63
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|62,90
|62,90
|-1,27
|