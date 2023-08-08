***A1CAP* *TATEN* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
08.08.2023 15:51
***A1CAP******TATEN******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [TATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporunu ekli dokümantasyonda kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182090
BIST
'
17:397.413
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -57,00
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
17:3927,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0828
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
17:3929,6025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0818
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
17:391.676,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,03
|Açılış
|: 1.676,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler17:37
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.555.141.118
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|324.434.680
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|101.742.471
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|6.283.340
|% 9,99
|
|AKSUE
|34,02
|385.703.309
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|TKNSA
|26,36
|389.850.410
|% -9,42
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|KORDS
|84,10
|520.101.542
|% -8,24
|
|THYAO
|258,80
|11.958.575.129
|% -3,03
|
|ASTOR
|114,60
|7.159.401.256
|% 6,80
|
|KOZAL
|27,88
|5.751.414.318
|% 1,98
|
|YKBNK
|14,67
|4.591.407.388
|% -1,15
|
|ISCTR
|15,97
|4.471.418.125
|% -1,24
|
|YKBNK
|14,67
|4.591.407.388
|% -1,15
|
|SKBNK
|3,18
|881.451.953
|% 2,25
|
|EKGYO
|8,93
|2.513.975.558
|% -2,19
|
|ISCTR
|15,97
|4.471.418.125
|% -1,24
|
|ADESE
|1,97
|454.873.594
|% 4,23
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0094
|27,0152
|% 0,20
|
|Euro
|29,5900
|29,6078
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,2362
|34,4079
|% -0,45
|
|Frank
|30,6864
|30,8713
|% -0,34
|
|Riyal
|7,1803
|7,2163
|% 0,13
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-7,08
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.178
|11.278
|132,00
|
|Yarım
|5.593
|5.665
|66,00
|
|Çeyrek
|2.797
|2.832
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|-0,30
|
|B. Petrol
|84,37
|84,37
|-0,97
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:51YAYLA
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 551, 647 adet işlem
-
17:50MAKTK
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 775, 783 adet işlem
-
17:49XU100
Endeks 7, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 33 altında . İşlem hacmi 123, 984.00 milyon TL de
-
17:48SELVA
Yüzde -7.77 oranında düşüşle 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 820, 838 adet işlem
-
17:46ETILR
Yüzde -7.57 oranında düşüşle 15.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 081, 658 adet işlem