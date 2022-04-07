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***A1CAP* *TCRYT* *ISFAK* *DNFIN* *QNBFL* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

07.04.2022 17:51
***A1CAP* *TCRYT* *ISFAK* *DNFIN* *QNBFL* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***A1CAP******TCRYT******ISFAK******DNFIN******QNBFL******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TCRYT, DNFIN, QNBFL, ZOREN, A1CAP, ISFAK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD72216 50.000.000 07.04.2022 28.07.2022 11.04.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK72216 100.000.000 06.04.2022 27.07.2022 11.04.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR72220 94.050.000 07.04.2022 05.07.2022 11.04.2022
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORNK2210 92.480.000 07.04.2022 10.11.2022 11.04.2022
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN52310 42.810.000 07.04.2022 18.05.2023 11.04.2022
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP72212 50.000.000 07.04.2022 07.07.2022 11.04.2022
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CPE2211 50.000.000 07.04.2022 03.10.2022 11.04.2022
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA72223 139.000.000 07.04.2022 06.07.2022 11.04.2022


İlgili Şirketler [TCRYT, DNFIN, QNBFL, ZOREN, A1CAP, ISFAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017272


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KLKIM 20,50 138.287.767 % 10,01  
ISGYO 14,30 77.713.331 % 10,00  
IHAAS 12,54 8.199.505 % 10,00  
LUKSK 67,10 48.452.005 % 10,00  
NATEN 57,75 57.797.536 % 10,00  
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Frank 15,7459 15,8407 % 0,30  
Riyal 3,9179 3,9375 % 0,20  
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Altın Ons 1.934 1.935 9,30  
Altın Gr. 916 916 5,16  
Cumhuriyet 6.071 6.162 4,00  
Tam 6.042 6.193 3,84  
Yarım 2.920 2.996 1,86  
Çeyrek 1.465 1.498 0,93  
Gümüş.Ons 24,46 24,49 0,02  
Gümüş Gr. 11,58 11,59 0,01  
B. Petrol 102 102 0,65  
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