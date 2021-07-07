***A1CAP* *VBTYZ* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2021 17:26
***A1CAP******VBTYZ******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VBTYZ, A1CAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBT Yazılım A.Ş. nin Halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947841
BIST
17:191.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,69
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:198,7074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0212
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:1910,2667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0078
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:19504,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,64
|Açılış
|: 504,59
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:19
|TUREX
|10,52
|19.854.638
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.243.479
|% 9,71
|
|TUCLK
|14,06
|85.842.971
|% 9,08
|
|PRKAB
|12,80
|39.692.178
|% 8,84
|
|AGYO
|2,27
|34.256.601
|% 8,61
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,72
|1.129.617.133
|% 1,28
|
|KRDMD
|7,15
|665.430.627
|% 3,32
|
|THYAO
|13,89
|636.495.405
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,38
|624.740.829
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,27
|505.764.502
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|505.764.502
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,25
|176.169.363
|% -6,02
|
|GARAN
|8,72
|1.129.617.133
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,38
|624.740.829
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,15
|665.430.627
|% 3,32
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7042
|8,7074
|% 0,24
|
|Euro
|10,2597
|10,2667
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9617
|12,0217
|% 0,09
|
|Frank
|9,3656
|9,4220
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3140
|2,3256
|% 0,22
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|0,71
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,02
|
|B. Petrol
|73,77
|73,77
|-0,76
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34EUKYO
Yüzde 4.55 oranında artışla 8.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 856, 506 adet işlem
-
17:33PRKAB
Yüzde 8.84 oranında artışla 12.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 194, 362 adet işlem
-
17:32BNTAS
Yüzde 4.41 oranında artışla 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 365, 189 adet işlem
-
17:31TUCLK
Yüzde 8.69 oranında artışla 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 339, 400 adet işlem
-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 65 artarak (% 0.65 ) 1, 498