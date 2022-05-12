***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.05.2022 16:57
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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15.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 4.000.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-20020 sayılı ve 11.04.2022 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 12.05.2022 tarihinde tamamlanmış olup, 12.05.2022 tarihli ve 10576 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olup, sermaye artırımına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ektedir. 10.000.000 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029846
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -62,96
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
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2.430
En Düşük
2.362
18:0515,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0987
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
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15,4157
En Düşük
15,2578
18:0516,1116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0224
|Açılış
|: 16,0600
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|Önceki Kapanış
|: 16,2500
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16,2522
En Düşük
16,0171
18:05911,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,38
|Açılış
|: 911,26
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|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|24,42
|469.365.396
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.329.890
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.962.276
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.441.000
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.895.885
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|821.310
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.847.688
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.292.756
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.889.472
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|11.229.524
|% -9,95
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% -0,81
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% -6,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3900
|15,3971
|% 0,62
|
|Euro
|16,0659
|16,1178
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7884
|18,8826
|% 0,54
|
|Frank
|15,3679
|15,4605
|% 0,22
|
|Riyal
|4,0918
|4,1123
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-13,71
|
|Altın Gr.
|912
|912
|0,33
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,02
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,47
|-0,16
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS