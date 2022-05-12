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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

12.05.2022 16:57
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 4.000.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-20020 sayılı ve 11.04.2022 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 12.05.2022 tarihinde tamamlanmış olup, 12.05.2022 tarihli ve 10576 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olup, sermaye artırımına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ektedir. 10.000.000 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029846


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