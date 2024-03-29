***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.03.2024 11:46
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Allbatross Portföy Atlas Serbest Fon izahnamesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264184
BIST
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15:429.115
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 34,88
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:4232,3628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0454
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:4235,0801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0150
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:422.325,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,86
|Açılış
|: 2.325,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:38
|ALVES
|63,25
|921.585.561
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|173.510.029
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.173.777
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.588.956
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.037.342
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|545.064.619
|% -9,97
|
|NTHOL
|26,72
|145.478.241
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|123.667.629
|% -9,94
|
|SASA
|43,88
|6.818.622.795
|% 2,05
|
|THYAO
|297,75
|6.214.553.793
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,45
|2.811.106.665
|% 1,96
|
|AGROT
|37,16
|2.567.563.991
|% 5,39
|
|AKBNK
|46,96
|2.237.050.532
|% 0,38
|
|ZOREN
|5,90
|2.183.571.796
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,45
|2.811.106.665
|% 1,96
|
|SASA
|43,88
|6.818.622.795
|% 2,05
|
|EKGYO
|9,95
|1.066.052.293
|% 2,90
|
|PEKGY
|13,69
|1.175.731.824
|% 8,82
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3594
|32,3655
|% 0,15
|
|Euro
|34,9857
|35,0727
|% 0,02
|
|Sterlin
|41,0794
|41,2853
|% 0,66
|
|Frank
|36,1047
|36,2857
|% 0,70
|
|Riyal
|8,6722
|8,7156
|% 0,55
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:53YEOTK
Yüzde 4.43 oranında artışla 209.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 719, 782 adet işlem
-
15:52VANGD
Yüzde 4.68 oranında artışla 22.82 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 331 adet işlem
-
15:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, SASA, ISCTR
-
15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 31 artarak (% 0.23 ) 8, 066
-
15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, AKENR, ISSEN, NETAS, KONYA, ALVES, CRFSA, MIATK, ODINE, DITAS