***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
22.06.2022 14:02
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SERBEST ŞEMSİYE FON İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038655
BIST
16:112.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,04
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
16:1117,3614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
16:1118,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0473
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
16:111.027,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.027,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler16:11
|MAKIM
|12,87
|421.007.929
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.525.822
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.048.777
|% 9,94
|
|AKSGY
|2,83
|37.857.217
|% 8,85
|
|EGSER
|26,90
|56.678.673
|% 7,60
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|170,30
|104.020.038
|% -7,60
|
|ULUUN
|22,80
|77.691.762
|% -7,01
|
|THYAO
|51,45
|3.986.556.963
|% -0,87
|
|EREGL
|28,14
|1.493.273.297
|% -1,95
|
|SISE
|22,30
|1.329.182.002
|% -1,41
|
|FROTO
|311,00
|1.068.436.375
|% 2,74
|
|SASA
|45,38
|1.006.508.002
|% -0,66
|
|ODAS
|3,12
|570.526.308
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,95
|879.026.658
|% -0,60
|
|KARSN
|7,56
|809.349.096
|% -2,20
|
|AKBNK
|9,19
|966.026.602
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,63
|257.851.513
|% -0,75
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3516
|17,3614
|% 0,13
|
|Euro
|18,2972
|18,3143
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,2076
|21,3140
|% -0,05
|
|Frank
|17,9502
|18,0584
|% 0,48
|
|Riyal
|4,6102
|4,6333
|% 0,10
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|6,94
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,50
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.955
|28,00
|
|Tam
|6.823
|6.922
|35,00
|
|Yarım
|3.350
|3.385
|16,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,10
|
|B. Petrol
|108
|108
|-7,08
|