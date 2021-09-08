Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ACC* *ISY* *FYA* *GLYHO* *IIS*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

08.09.2021 17:40



***ACC******ISY******FYA******GLYHO******IIS*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [GLYHO]
İlgili Fonlar [ACC, FYA, IIS]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17-08-2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin, Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Madde'sinin açıklama yükümlülüğüne ilişkin olarak 1. Fıkra b) bendi:  "Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir." Hükümleri uyarınca ve 06.09.2021 tarihinde gerçekleşen işlemlerden sonra, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Yatırım Fonlarının (ACC – İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fon [Hisse Senedi Yoğun Fon], FYA – İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon ve IIS – İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon) Portföylerindeki Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait pay senetlerinin toplamı, 06.09.2021 tarihi itibariyle 58.167.099,066.- adede ve toplam oy hakları 8,9488%'e düşmüştür. Tasarrufçulara ve Kamuoyuna duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/09/2021 7.182.465 7.182.465 65.349.564,066 58.167.099,066 % 10,0538 % 10,0538 % 8,9488 % 8,9488




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962807


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.453
Değişim :  1,31% |  18,82
Açılış :  1.431  
Önceki Kapanış :  1.434  
En Yüksek
1.453 En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 209,00 2.098.520 % 10,00  
ORCAY 14,33 160.667.615 % 9,98  
DOBUR 22,94 1.829.101 % 9,97  
YEOTK 32,20 73.601.923 % 9,97  
BALAT 9,82 2.451.472 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4328 8,4447 % -0,21  
Euro 9,9850 9,9984 % -0,18  
Sterlin 11,6408 11,6992 % 0,22  
Frank 9,1701 9,2253 % 0,36  
Riyal 2,2433 2,2545 % -0,25  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 4,97  
Altın Gr. 487 487 0,06  
Cumhuriyet 3.223 3.272 3,00  
Tam 3.208 3.288 1,75  
Yarım 1.550 1.591 0,84  
Çeyrek 778 795 0,42  
Gümüş.Ons 24,02 24,05 0,10  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,00  
B. Petrol 71,25 71,25 -1,35  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru