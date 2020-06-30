***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.06.2020 18:22
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.06.2020
Tescil Tarihi
26.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ilişkin 24.06.2020 tarihli genel kurul kararı, Acıpayam Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853556
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 681,77
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.971
En Düşük
116.147
18:056,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
18:057,7114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7186
En Düşük
7,6716
18:05393,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,41
|Açılış
|: 393,13
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
393,66
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
|
|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
|
|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
|
|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4459
|8,4883
|% 0,47
|
|Frank
|7,2098
|7,2533
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|10,22
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.540
|2.562
|10,80
|
|Tam
|2.615
|2.628
|11,00
|
|Yarım
|1.270
|1.286
|5,40
|
|Çeyrek
|635
|644
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,23
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,07
|
|B. Petrol
|41,67
|41,67
|-0,20
|
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