***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755Transferler9.305.763 -9.305.763 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.341.143 1.341.143 1.341.143Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 18.106.623 1.341.143 43.222.898 43.222.898Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 16.994.549 10.451.022 51.976.691 51.976.691Transferler10.451.022 -10.451.022 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.670.134 2.670.134 2.670.134Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 27.445.571 2.670.134 54.646.825 54.646.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-580.468 -349.256Dönem Karı (Zararı)2.670.134 1.341.143Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.086.904 624.696Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler151.046 160.294Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler199.962 141.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler199.962 141.559Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-25.260 -61.424Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-45.551 -81.186Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20.291 19.762Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 761.156 384.267İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.766.016 -1.690.963Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.911.824 3.163.746Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.801 -2.743.333Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.316.489 -2.949.939Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16.089 573.570Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler101.460 735.224Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)55.333 320Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-180.213 -332.898Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.286.729 -256.340İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler189.700 118.687Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)189.700 118.687Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.978 274.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 0 -43.113Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -571.490 -581.019YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-203.269 -429.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-203.269 -429.400FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.291 107.085Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 150.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -23.153Ödenen Faiz-20.291 -19.762YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-804.028 -671.571NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-804.028 -671.571DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.701.063 2.233.195DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.897.035 1.561.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 4.897.035 5.701.063Ticari Alacaklar4 11.033.305 9.121.481İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 11.033.305 9.121.481Diğer Alacaklar5 681.273 628.921İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar681.273 628.921Stoklar6 13.762.404 10.445.915Peşin Ödenmiş Giderler7 6.206 22.295Diğer Dönen Varlıklar11 469.756 659.456ARA TOPLAM30.849.979 26.579.131TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.849.979 26.579.131DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.260 1.260Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 22.125.000 22.125.000Maddi Duran Varlıklar9 12.666.062 12.611.677Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.437 42.599Diğer Duran Varlıklar96 96TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.832.855 34.780.632TOPLAM VARLIKLAR65.682.834 61.359.763KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 3.806.863 3.705.403İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.806.863 3.705.403Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 188.796 133.463Diğer Borçlar28.865 28.865Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 1.859.458 572.729Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 802.774 571.490Kısa Vadeli Karşılıklar250.995 179.565Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 250.995 179.565Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 100.700 280.913ARA TOPLAM7.038.451 5.472.428TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.038.451 5.472.428UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.393.760 1.265.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.393.760 1.265.228Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 2.603.798 2.645.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.997.558 3.910.644TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.036.009 9.383.072ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.646.825 51.976.691Ödenmiş Sermaye12 10.721.700 10.721.700Geri Alınmış Paylar (-)12 -20.450 -20.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.155.240 13.155.240Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.155.240 13.155.240Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 13.155.240 13.155.240Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 674.630 674.630Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27.445.571 16.994.549Net Dönem Karı veya Zararı2.670.134 10.451.022TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.646.825 51.976.691TOPLAM KAYNAKLAR65.682.834 61.359.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 14.885.138 9.452.518Satışların Maliyeti13 -12.243.804 -7.111.959TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.641.334 2.340.559BRÜT KAR (ZARAR)2.641.334 2.340.559Genel Yönetim Giderleri14 -762.396 -748.049Pazarlama Giderleri14 -294.956 -290.739Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.064.105 411.592Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -242.057 -49.377ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.406.030 1.663.986Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler45.551 81.186FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.451.581 1.745.172Finansman Giderleri-20.291 -19.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.431.290 1.725.410Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-761.156 -384.267Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -802.774 -409.323Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 41.618 25.056SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.670.134 1.341.143DÖNEM KARI (ZARARI)2.670.134 1.341.143Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.670.134 1.341.143Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 0,24900000 0,12500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.670.134 1.341.143Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.670.134 1.341.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930277BIST