***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 16.994.549 10.451.022 51.976.691 51.976.691Transferler10.451.022 -10.451.022 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.831.077 4.831.077 4.831.077Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 27.445.571 4.831.077 56.807.768 56.807.768Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 16.642.288 1.095.738 26.059.510 35.058.646 89.557.432 89.557.432Transferler35.058.646 -35.058.646 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.807.088 34.807.088 34.807.088Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20.450 573.765 594.215 594.215Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 0 16.642.288 1.095.738 61.691.921 34.807.088 124.958.735 124.958.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.929.106 1.964.772Dönem Karı (Zararı)34.807.088 4.831.077Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.148.044 2.107.894Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler380.006 315.978Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.155.230 243.432Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.155.230 243.432Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler919.529 -50.366Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-280.415 -107.575Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.199.944 57.209Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.910.929 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.910.929 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 10.604.208 1.598.850İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.152.897 -3.667.963Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-8.606.977 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.558.650 -419.028Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.723.062 -259.173Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.896.420 -4.261.965Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.843.631 -1.113.547Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.935.734 8.986Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)49.434 18.423Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.386.174 -199.139Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-4.562.724 2.110.874İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-688.959 446.606Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-688.959 446.606Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.802.235 3.271.008Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -9.873.129 -1.306.236YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.039.914 -380.295Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.320.329 -487.870Alınan Faiz280.415 107.575FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.195.174 -57.209İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri594.215 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri594.215 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.552.467 0Ödenen Faiz-951.508 -57.209YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.084.366 1.527.268NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.084.366 1.527.268DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.478.887 5.701.063DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.563.253 7.228.331Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 31.563.253 9.478.887Finansal Yatırımlar18 10.517.906 0Ticari Alacaklar4 32.249.680 30.691.030İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 32.249.680 30.691.030Diğer Alacaklar5 4.067.170 1.344.108İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.067.170 1.344.108Stoklar6 35.768.032 31.871.612Peşin Ödenmiş Giderler7 206.350 1.077.174Diğer Dönen Varlıklar11 2.604.248 1.915.289ARA TOPLAM116.976.639 76.378.100TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR116.976.639 76.378.100DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.260 1.260Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 35.515.000 35.515.000Maddi Duran Varlıklar9 18.577.734 16.622.872Maddi Olmayan Duran Varlıklar113.652 128.191Peşin Ödenmiş Giderler7 4.714.455 0Diğer Duran Varlıklar96 96TOPLAM DURAN VARLIKLAR58.922.197 52.267.419TOPLAM VARLIKLAR175.898.836 128.645.519KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 17.800.903 0Ticari Borçlar4 15.853.033 17.788.767İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar15.853.033 17.788.767Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 235.808 186.374Diğer Borçlar37.105 37.106Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 3.549.509 8.112.233Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 5.554.829 4.827.899Kısa Vadeli Karşılıklar590.039 307.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 590.039 307.518Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 169.219 1.555.392ARA TOPLAM43.790.445 32.815.289TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.790.445 32.815.289UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.711.886 1.839.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 2.711.886 1.839.177Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 4.437.770 4.433.621TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.149.656 6.272.798TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.940.101 39.088.087ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar124.958.735 89.557.432Ödenmiş Sermaye12 10.721.700 10.721.700Geri Alınmış Paylar (-)12 0 -20.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.642.288 16.642.288Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.642.288 16.642.288Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16.642.288 16.642.288Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.095.738 1.095.738Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları61.691.921 26.059.510Net Dönem Karı veya Zararı34.807.088 35.058.646TOPLAM ÖZKAYNAKLAR124.958.735 89.557.432TOPLAM KAYNAKLAR175.898.836 128.645.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 180.042.924 32.503.182 106.708.689 17.618.044Satışların Maliyeti13 -138.637.035 -26.515.848 -85.652.126 -14.272.044TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.405.889 5.987.334 21.056.563 3.346.000BRÜT KAR (ZARAR)41.405.889 5.987.334 21.056.563 3.346.000Genel Yönetim Giderleri14 -2.955.127 -1.401.253 -1.521.363 -638.857Pazarlama Giderleri14 -2.174.887 -629.719 -1.444.966 -334.763Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 10.539.727 2.999.707 5.944.657 935.602Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -2.395.706 -576.508 -837.669 -334.451ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.419.896 6.379.561 23.197.222 2.973.531Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.191.344 107.575 1.976.373 62.024FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.611.240 6.487.136 25.173.595 3.035.555Finansman Giderleri-1.199.944 -57.209 -722.361 -36.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.411.296 6.429.927 24.451.234 2.998.637Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.604.208 -1.598.850 -5.563.454 -837.694Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -10.600.059 -1.658.715 -5.341.553 -855.941Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -4.149 59.865 -221.901 18.247SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.807.088 4.831.077 18.887.780 2.160.943DÖNEM KARI (ZARARI)34.807.088 4.831.077 18.887.780 2.160.943Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları34.807.088 4.831.077 18.887.780 2.160.943Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 3,24600000 0,45100000 1,76200000 0,20200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.807.088 4.831.077 18.887.780 2.160.943Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları34.807.088 4.831.077 18.887.780 2.160.943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052091BIST