***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2022 18:56
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 16.994 10.451.022 51.976.691 51.976.691
Transferler
421.108 10.029.914 -10.451.022 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.822.188 6.822.188 6.822.188
Kar Payları
-964.953 -964.953 -964.953
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 13.155.240 1.095.738 26.059.510 6.822.188 57.833.926 57.833.926
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 16.642.288 1.095.738 26.059.510 35.058.646 89.557.432 89.557.432
Transferler
1.291.453 33.767.193 -35.058.646 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.673.751 48.673.751 48.673.751
Kar Payları
-1.286.604 -1.286.604 -1.286.604
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20.450 573.765 594.215 594.215
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 0 16.642.288 2.387.191 59.113.864 48.673.751 137.538.794 137.538.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.221.692 1.610.440
Dönem Karı (Zararı)
48.673.751 6.822.188
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.673.891 3.221.763
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
684.086 484.698
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.913.605 670.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.913.605 670.847
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
449.728 -180.087
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.547.718 -263.750
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.997.446 83.663
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.148.047 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.148.047 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 14.774.519 2.246.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.202.480 -5.900.468
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.277.678 -938.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.401.919 -459.481
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.629.024 -10.222.547
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.885.116 -81.795
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.288.540 1.700.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
193.560 50.409
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.304.422 -166.311
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.137.298 4.177.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.399 39.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.399 39.649
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.145.162 4.143.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 0 -302.686
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -14.923.470 -2.230.357
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.455.123 -286.807
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.150.888 -550.557
Alınan Faiz
3.695.765 263.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.408.366 -1.048.616
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
594.215 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
594.215 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.552.932 0
Ödenen Temettüler
-1.286.604 -964.953
Ödenen Faiz
-1.452.177 -83.663
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.174.935 275.017
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.174.935 275.017
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.478.887 5.701.063
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.653.822 5.976.080
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 28.653.822 9.478.887
Ticari Alacaklar
4 25.413.352 30.691.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 25.413.352 30.691.030
Diğer Alacaklar
5 2.746.027 1.344.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.746.027 1.344.108
Stoklar
6 63.500.636 31.871.612
Peşin Ödenmiş Giderler
7 148.435 1.077.174
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.942.688 1.915.289
ARA TOPLAM
122.404.960 76.378.100
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.404.960 76.378.100
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 35.515.000 35.515.000
Maddi Duran Varlıklar
9 24.109.816 16.622.872
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
108.049 128.191
Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.813.855 0
Diğer Duran Varlıklar
96 96
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
66.548.076 52.267.419
TOPLAM VARLIKLAR
188.953.036 128.645.519
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 18.098.201 0
Ticari Borçlar
4 16.500.227 17.788.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16.500.227 17.788.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 379.934 186.374
Diğer Borçlar
49.071 37.106
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.974.935 8.112.233
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 5.260.107 4.827.899
Kısa Vadeli Karşılıklar
722.161 307.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 722.161 307.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 239.005 1.555.392
ARA TOPLAM
44.223.641 32.815.289
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.223.641 32.815.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.338.139 1.839.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 3.338.139 1.839.177
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 3.852.462 4.433.621
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.190.601 6.272.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.414.242 39.088.087
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.538.794 89.557.432
Ödenmiş Sermaye
12 10.721.700 10.721.700
Geri Alınmış Paylar (-)
12 0 -20.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.642.288 16.642.288
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.642.288 16.642.288
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.642.288 16.642.288
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 2.387.191 1.095.738
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
59.113.864 26.059.510
Net Dönem Karı veya Zararı
48.673.751 35.058.646
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.538.794 89.557.432
TOPLAM KAYNAKLAR
188.953.036 128.645.519
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 263.144.726 57.295.388 83.101.802 24.792.206
Satışların Maliyeti
13 -203.426.384 -47.567.410 -64.789.349 -21.051.562
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.718.342 9.727.978 18.312.453 3.740.644
BRÜT KAR (ZARAR)
59.718.342 9.727.978 18.312.453 3.740.644
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.993.660 -2.247.497 -2.038.533 -846.244
Pazarlama Giderleri
14 -4.448.562 -1.015.215 -2.273.675 -385.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 13.965.834 3.618.592 3.426.107 618.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.492.003 -1.197.293 -96.297 -620.785
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.749.951 8.886.565 17.330.055 2.507.004
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.695.765 265.591 1.504.421 158.016
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.445.716 9.152.156 18.834.476 2.665.020
Finansman Giderleri
-1.997.446 -83.663 -797.502 -26.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.448.270 9.068.493 18.036.974 2.638.566
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.774.519 -2.246.305 -4.170.311 -647.455
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -15.355.678 -2.327.396 -4.755.619 -668.681
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 581.159 81.091 585.308 21.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.673.751 6.822.188 13.866.663 1.991.111
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.673.751 6.822.188 13.866.663 1.991.111
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.673.751 6.822.188 13.866.663 1.991.111
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 17 4,54000000 0,63600000 1,29300000 0,18600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.673.751 6.822.188 13.866.663 1.991.111
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.673.751 6.822.188 13.866.663 1.991.111
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074174
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