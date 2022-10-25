***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 16.994 10.451.022 51.976.691 51.976.691Transferler421.108 10.029.914 -10.451.022 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.822.188 6.822.188 6.822.188Kar Payları-964.953 -964.953 -964.953Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 13.155.240 1.095.738 26.059.510 6.822.188 57.833.926 57.833.926Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 16.642.288 1.095.738 26.059.510 35.058.646 89.557.432 89.557.432Transferler1.291.453 33.767.193 -35.058.646 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.673.751 48.673.751 48.673.751Kar Payları-1.286.604 -1.286.604 -1.286.604Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20.450 573.765 594.215 594.215Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 0 16.642.288 2.387.191 59.113.864 48.673.751 137.538.794 137.538.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.221.692 1.610.440Dönem Karı (Zararı)48.673.751 6.822.188Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.673.891 3.221.763Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler684.086 484.698Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.913.605 670.847Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.913.605 670.847Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler449.728 -180.087Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.547.718 -263.750Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.997.446 83.663Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.148.047 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.148.047 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 14.774.519 2.246.305İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-41.202.480 -5.900.468Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.277.678 -938.680Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.401.919 -459.481Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-31.629.024 -10.222.547Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.885.116 -81.795Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.288.540 1.700.965Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)193.560 50.409Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.304.422 -166.311Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-5.137.298 4.177.323İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.399 39.649Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-27.399 39.649Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.145.162 4.143.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 0 -302.686Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -14.923.470 -2.230.357YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.455.123 -286.807Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.150.888 -550.557Alınan Faiz3.695.765 263.750FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.408.366 -1.048.616İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri594.215 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri594.215 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.552.932 0Ödenen Temettüler-1.286.604 -964.953Ödenen Faiz-1.452.177 -83.663YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.174.935 275.017NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.174.935 275.017DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.478.887 5.701.063DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.653.822 5.976.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 28.653.822 9.478.887Ticari Alacaklar4 25.413.352 30.691.030İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 25.413.352 30.691.030Diğer Alacaklar5 2.746.027 1.344.108İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.746.027 1.344.108Stoklar6 63.500.636 31.871.612Peşin Ödenmiş Giderler7 148.435 1.077.174Diğer Dönen Varlıklar11 1.942.688 1.915.289ARA TOPLAM122.404.960 76.378.100TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR122.404.960 76.378.100DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.260 1.260Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 35.515.000 35.515.000Maddi Duran Varlıklar9 24.109.816 16.622.872Maddi Olmayan Duran Varlıklar108.049 128.191Peşin Ödenmiş Giderler7 6.813.855 0Diğer Duran Varlıklar96 96TOPLAM DURAN VARLIKLAR66.548.076 52.267.419TOPLAM VARLIKLAR188.953.036 128.645.519KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 18.098.201 0Ticari Borçlar4 16.500.227 17.788.767İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16.500.227 17.788.767Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 379.934 186.374Diğer Borçlar49.071 37.106Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 2.974.935 8.112.233Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 5.260.107 4.827.899Kısa Vadeli Karşılıklar722.161 307.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 722.161 307.518Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 239.005 1.555.392ARA TOPLAM44.223.641 32.815.289TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.223.641 32.815.289UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar3.338.139 1.839.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 3.338.139 1.839.177Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 3.852.462 4.433.621TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.190.601 6.272.798TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.414.242 39.088.087ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar137.538.794 89.557.432Ödenmiş Sermaye12 10.721.700 10.721.700Geri Alınmış Paylar (-)12 0 -20.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.642.288 16.642.288Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.642.288 16.642.288Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16.642.288 16.642.288Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 2.387.191 1.095.738Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları59.113.864 26.059.510Net Dönem Karı veya Zararı48.673.751 35.058.646TOPLAM ÖZKAYNAKLAR137.538.794 89.557.432TOPLAM KAYNAKLAR188.953.036 128.645.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 263.144.726 57.295.388 83.101.802 24.792.206Satışların Maliyeti13 -203.426.384 -47.567.410 -64.789.349 -21.051.562TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)59.718.342 9.727.978 18.312.453 3.740.644BRÜT KAR (ZARAR)59.718.342 9.727.978 18.312.453 3.740.644Genel Yönetim Giderleri14 -4.993.660 -2.247.497 -2.038.533 -846.244Pazarlama Giderleri14 -4.448.562 -1.015.215 -2.273.675 -385.496Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 13.965.834 3.618.592 3.426.107 618.885Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -2.492.003 -1.197.293 -96.297 -620.785ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)61.749.951 8.886.565 17.330.055 2.507.004Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.695.765 265.591 1.504.421 158.016FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.445.716 9.152.156 18.834.476 2.665.020Finansman Giderleri-1.997.446 -83.663 -797.502 -26.454SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)63.448.270 9.068.493 18.036.974 2.638.566Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.774.519 -2.246.305 -4.170.311 -647.455Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -15.355.678 -2.327.396 -4.755.619 -668.681Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 581.159 81.091 585.308 21.226SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)48.673.751 6.822.188 13.866.663 1.991.111DÖNEM KARI (ZARARI)48.673.751 6.822.188 13.866.663 1.991.111Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları48.673.751 6.822.188 13.866.663 1.991.111Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 4,54000000 0,63600000 1,29300000 0,18600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.673.751 6.822.188 13.866.663 1.991.111Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları48.673.751 6.822.188 13.866.663 1.991.111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074174BIST