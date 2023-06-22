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***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

22.06.2023 19:01
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
14.02.2023 - 31.12.2023
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında  bugüne dek sermayenin %3,435'ini temsil eden 368.284 TL nominal değerli ACSEL payı Şirketimizce geri alınmıştır.
Pay geri alım programı dahilinde alınan 368.284 TL nominal değerdeki ACSEL paylarının Borsa İstanbul' da satışı 22.06.2023 tarihinde  gerçekleştirilmiştir. Detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Satış işlemi sonucu şirketimizin sahip olduğu ACSEL paylarının tamamı satılmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0'dır.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ACSEL 22/06/2023 368.284 % 3,435 62,9 % 0 9.000 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161406


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 40,48 115.854.490 % 10,00  
SELGD 6,60 4.810.373 % 10,00  
POLTK 3.049,20 59.753.135 % 10,00  
VKFYO 22,66 61.403.350 % 10,00  
UZERB 255,20 1.801.134 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 24,8197 24,8313 % 5,37  
Euro 27,1575 27,1652 % 5,09  
Sterlin 31,5207 31,6788 % 5,07  
Frank 27,5722 27,7383 % 4,89  
Riyal 6,5930 6,6261 % 5,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.915 -17,18  
Altın Gr. 1.523 1.523 58,64  
Cumhuriyet 9.937 10.087 374,00  
Tam 9.868 10.157 407,25  
Yarım 4.810 5.003 232,00  
Çeyrek 2.412 2.501 115,00  
Gümüş.Ons 22,44 22,47 -0,20  
Gümüş Gr. 17,83 17,85 0,67  
B. Petrol 74,11 74,11 -3,01  
Seans Raporu 18:05
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