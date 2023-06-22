***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİİşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİİlgili Geri Alım Programının Tarihi14.02.2023 - 31.12.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında bugüne dek sermayenin %3,435'ini temsil eden 368.284 TL nominal değerli ACSEL payı Şirketimizce geri alınmıştır.Pay geri alım programı dahilinde alınan 368.284 TL nominal değerdeki ACSEL paylarının Borsa İstanbul' da satışı 22.06.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.Satış işlemi sonucu şirketimizin sahip olduğu ACSEL paylarının tamamı satılmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0'dır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarACSEL 22/06/2023 368.284 % 3,435 62,9 % 0 9.000 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161406BIST