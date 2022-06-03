***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.06.2022 18:21
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan artışı ve geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. madde
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.06.2022 tarihinde ekteki şekilde onaylanmıştır.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Acıselsan esas sözleşme 6. madde tadil tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034645
BIST