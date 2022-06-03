***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan artışı ve geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. maddeSPK Başvuru Tarihi 31.05.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.06.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.06.2022 tarihinde ekteki şekilde onaylanmıştır.Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Acıselsan esas sözleşme 6. madde tadil tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034645BIST