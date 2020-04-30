***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 09:00
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son dönemde başta temizlik sektörü ve deterjan sanayinde kullanılan ürünlerimize yönelik artan talebin karşılanması amacıyla Denizli ili Acıpayam ilçesinde yer alan fabrikamız tam kapasite üretimine devam etmektedir. Bu kapsamda temizlik sektörü ve deterjan sanayine yönelik ürünlerimizin toplam üretimimiz içerisindeki payı arttırılmıştır.
Üretimine tam kapasite devam eden Şirketimiz bu süreçte dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID 19 salgını ile ilgili gerek çalışma koşulları gerekse de çalışanlarımızın sağlığına yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841362
BIST
10:04101.838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 242,17
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.161
En Düşük
101.811
10:046,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9783
En Düşük
6,9408
10:047,5824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5975
En Düşük
7,5375
10:04385,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,58
|Açılış
|: 385,28
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
385,64
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|PINSU
|8,59
|5.519.015
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,52
|6.297.752
|% 9,99
|
|IZTAR
|4,41
|381.483
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|230.667
|% 9,95
|
|DEVA
|16,20
|3.364.691
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|1.465.001
|% -10,00
|
|CASA
|14,67
|227.972
|% -9,94
|
|ESCOM
|4,01
|1.247.399
|% -5,65
|
|SOKM
|11,55
|550.066.904
|% 0,00
|
|SMART
|10,75
|207.865.805
|% 0,00
|
|SISE
|4,85
|118.798.222
|% 0,00
|
|SODA
|5,77
|61.679.196
|% 0,00
|
|SARKY
|5,79
|29.704.189
|% 0,00
|
|SOKM
|11,55
|550.066.904
|% 0,00
|
|SISE
|4,85
|118.798.222
|% 0,00
|
|SMART
|10,75
|207.865.805
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,01
|15.768.265
|% 0,00
|
|SILVR
|2,47
|27.199.798
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6649
|8,7083
|% 0,28
|
|Frank
|7,1354
|7,1783
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8501
|1,8593
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,18
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.527
|14,60
|
|Tam
|2.534
|2.589
|15,00
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|7,30
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,32
|15,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|25,40
|25,40
|1,18
|