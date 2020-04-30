***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon dönemde başta temizlik sektörü ve deterjan sanayinde kullanılan ürünlerimize yönelik artan talebin karşılanması amacıyla Denizli ili Acıpayam ilçesinde yer alan fabrikamız tam kapasite üretimine devam etmektedir. Bu kapsamda temizlik sektörü ve deterjan sanayine yönelik ürünlerimizin toplam üretimimiz içerisindeki payı arttırılmıştır.Üretimine tam kapasite devam eden Şirketimiz bu süreçte dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID 19 salgını ile ilgili gerek çalışma koşulları gerekse de çalışanlarımızın sağlığına yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841362BIST