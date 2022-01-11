***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2022 18:52
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Petrol-İş Sendikası arasında 01.01.2022 - 31.12.2023 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine bugün itibariyla başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992830
BIST
18:052.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,87
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
18:0513,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0173
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
18:0515,7451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0865
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
18:05806,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,41
|Açılış
|: 806,77
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|19,03
|21.058.360
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|18.165.583
|% 10,00
|
|KRDMA
|10,45
|157.768.270
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.243.820
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|733.206
|% 9,95
|
|PENTA
|350,00
|16.183.425
|% -9,35
|
|RALYH
|10,41
|96.966.819
|% -8,44
|
|IHAAS
|9,60
|16.991.850
|% -5,88
|
|FENER
|29,12
|72.399.344
|% -5,76
|
|QNBFL
|85,00
|277.319
|% -5,56
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|EREGL
|31,76
|5.220.723.742
|% 4,13
|
|THYAO
|26,90
|4.790.622.863
|% 0,75
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,37
|883.721.808
|% -2,07
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,08
|646.164.017
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8167
|13,8381
|% 0,13
|
|Euro
|15,7146
|15,7451
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,7858
|18,8800
|% 0,40
|
|Frank
|14,9100
|14,9998
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6757
|3,6942
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|11,12
|
|Altın Gr.
|804
|804
|3,42
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,04
|0,05
|
|B. Petrol
|82,32
|82,32
|1,45
|