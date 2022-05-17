***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.12.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan CMC (Karboksimetil Selüloz) tesisi yatırımı kapsamında Şirketimiz, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu teşvik belgesi başvurusu sonucunda, yatırım bedeli yaklaşık 4.000.000 ABD Doları olan yıllık 2.500 ton SAF CMC kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi ile ilgili, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu 536479 numaralı "Yatırım Teşvik Belgesi" almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030994BIST