***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.12.2021 tarihli özel durum açıklamamıza konu yıllık 2.500 ton kapasiteli yeni saf CMC tesisi yatırımımız kapsamında yeni fabrika binamızın inşası tamamlanmış olup, üretim hattının montajına başlanmıştır. CMC saflaştırma tesisimizin 2023 yılının Eylül ayında tamamlanarak üretime başlanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164580BIST