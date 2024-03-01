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***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.03.2024 18:30
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile Petrol-İş sendikası arasında, 09.01.2024 tarihli KAP açıklaması ile başladığı duyurulan ve bugüne kadar devam eden görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış olup, 01.03.2024 (bugün) tarihi itibarıyla 01.01.2024 - 31.12.2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254043


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Platin 884,00 886,13 % 0,66  
Paladyum 956,71 959,83 % 0,66  
Brent Pet. 83,98 83,98 % 0,66  
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