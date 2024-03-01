***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Petrol-İş sendikası arasında, 09.01.2024 tarihli KAP açıklaması ile başladığı duyurulan ve bugüne kadar devam eden görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış olup, 01.03.2024 (bugün) tarihi itibarıyla 01.01.2024 - 31.12.2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254043BIST