***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumakYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 35.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarACSEL, TREACSS00017 17.02.2023 28.989 0,27 66,592 -ACSEL, TREACSS00017 24.02.2023 36.634 0,342 67,96 -Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında 24.02.2023 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.24.02.2023 tarihinde 67,65 TL - 68,40 TL fiyat aralığından (ortalama 67,9598 TL) 36.634 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ACSEL payları 65.623 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,6121)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116813BIST