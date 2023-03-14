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***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

14.03.2023 18:30
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 35.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ACSEL, TREACSS00017 17.02.2023 28.989 0,27 66,592 -
ACSEL, TREACSS00017 24.02.2023 36.634 0,342 67,96 -
ACSEL, TREACSS00017 27.02.2023 3.147 0,029 68,447 -
ACSEL, TREACSS00017 02.03.2023 35.501 0,331 67,285 -
ACSEL, TREACSS00017 03.03.2023 1.275 0,012 67,959 -
ACSEL, TREACSS00017 14.03.2023 40.577 0,378 66,973 -

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında 14.03.2023 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.
14.03.2023 tarihinde 66,40 TL - 67,00 TL fiyat aralığından (ortalama 66,973 TL) 40.577 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ACSEL payları 146.123 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,3629)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124637


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