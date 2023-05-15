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***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15.05.2023 18:48
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 35.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ACSEL, TREACSS00017 17.02.2023 28.989 0,27 66,592 -
ACSEL, TREACSS00017 24.02.2023 36.634 0,342 67,96 -
ACSEL, TREACSS00017 27.02.2023 3.147 0,029 68,447 -
ACSEL, TREACSS00017 02.03.2023 35.501 0,331 67,285 -
ACSEL, TREACSS00017 03.03.2023 1.275 0,012 67,959 -
ACSEL, TREACSS00017 14.03.2023 40.577 0,378 66,973 -
ACSEL, TREACSS00017 15.03.2023 89.569 0,835 66,565 -
ACSEL, TREACSS00017 20.03.2023 53.302 0,497 63,936 -
ACSEL, TREACSS00017 03.05.2023 43.427 0,405 49,941 -
ACSEL, TREACSS00017 08.05.2023 7.286 0,068 49,973 -
ACSEL, TREACSS00017 09.05.2023 24.734 0,231 49,918 -
ACSEL, TREACSS00017 15.05.2023 3.843 0,036 49,455 -

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında 15.05.2023 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.
15.05.2023 tarihinde 49,42 TL - 49,50 TL fiyat aralığından (ortalama 49,4553 TL) 3.843 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ACSEL payları 368.284 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,435)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151524


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