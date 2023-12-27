***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımına ilişkin programın süre ve miktar yönünden artırılarak revize edilmesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen geri alım işlemi için ayrılan 35.000.000 TL tutarındaki fonun azami 70.000.000 TL, geri alıma konu edilebilecek 500.000 adet pay sayısının azami 800.000 adet olarak revize edilmesiGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumakYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 800.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 70.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarACSEL, TREACSS00017 17.02.2023 28.989 0,27 66,592 -ACSEL, TREACSS00017 24.02.2023 36.634 0,342 67,96 -ACSEL, TREACSS00017 27.02.2023 3.147 0,029 68,447 -ACSEL, TREACSS00017 02.03.2023 35.501 0,331 67,285 -ACSEL, TREACSS00017 03.03.2023 1.275 0,012 67,959 -ACSEL, TREACSS00017 14.03.2023 40.577 0,378 66,973 -ACSEL, TREACSS00017 15.03.2023 89.569 0,835 66,565 -ACSEL, TREACSS00017 20.03.2023 53.302 0,497 63,936 -ACSEL, TREACSS00017 03.05.2023 43.427 0,405 49,941 -ACSEL, TREACSS00017 08.05.2023 7.286 0,068 49,973 -ACSEL, TREACSS00017 09.05.2023 24.734 0,231 49,918 -ACSEL, TREACSS00017 15.05.2023 3.843 0,036 49,455 -Ek AçıklamalarBilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı doğrultusunda pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla başlatılan şirket paylarının geri alımına ilişkin program uyarınca ayrılan 35.000.000 TL toplam fon ile bugüne kadar 23.156.062,72-TL fon kullanılarak sermayenin %3,435'ini temsil eden 368.284 adet pay borsadan satın alınmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 (bugün) tarihli toplantısında-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı esas alınarak, şirket paylarının geri alımına ilişkin mevcut programın süresinin 31.12.2023'den 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmasına,-Geri alınan paylar için ayrılan 35.000.000 TL tutarındaki fonun 35.000.000 TL daha artırılarak 70.000.000 TL'ye yükseltilmesine,-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı olan 500.000 adetin ise 800.000 adet olarak yeniden belirlenmesine,-Revize edilen geri alım programı ile bu kapsamda yapılan işlemlerin yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229901BIST