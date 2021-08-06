***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.08.2021 19:22
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
VERUSA HOLDİNG A.Ş. REHA ÇIRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 03.05.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet 47.3 Yoktur Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 29.03.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.04.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
OSMAN AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.05.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761888 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.07.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955646
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
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|Önceki Kapanış
|: 1.432
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1.441
En Düşük
1.425
18:058,6289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1090
|Açılış
|: 8,6000
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|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
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|Açılış
|: 10,1100
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|Önceki Kapanış
|: 10,0900
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10,1870
En Düşük
10,0744
18:05488,04
En Yüksek
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|: -1,24%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 494,19
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497,76
En Düşük
487,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.296.789
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|272.972.076
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.049.684
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6237
|8,6289
|% 1,28
|
|Euro
|10,1336
|10,1742
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9255
|11,9853
|% 0,80
|
|Frank
|9,3836
|9,4401
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2927
|2,3042
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-44,83
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-6,03
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,28
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|-0,16
|
|B. Petrol
|70,94
|70,94
|-0,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ESCAR
Yüzde 5.56 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 609, 174 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.39 ) 1, 269
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, PENTA, SAFKR, SNKRN, GENIL, IDGYO, DAGI
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17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
DERIM, SANFM, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında