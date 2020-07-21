***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 17:24
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860937
BIST
17:14119.207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -74,11
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.191
17:146,8453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:147,8547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
17:14404,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,95
|Açılış
|: 404,64
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|11.118.089
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|17.289.609
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.774.397
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.743.442
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.836.473
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|129.722.744
|% -9,99
|
|FMIZP
|74,00
|112.075.612
|% -8,13
|
|DITAS
|28,42
|5.333.670
|% -5,58
|
|ARTI
|1,85
|233.377
|% -5,13
|
|GARAN
|8,07
|1.740.464.412
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,30
|809.533.641
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,33
|773.114.313
|% -1,66
|
|AFYON
|4,75
|770.620.380
|% 9,95
|
|ADESE
|2,62
|686.458.576
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,30
|809.533.641
|% 0,00
|
|ADESE
|2,62
|686.458.576
|% 4,38
|
|GARAN
|8,07
|1.740.464.412
|% 2,15
|
|GSDHO
|2,40
|508.422.824
|% 7,14
|
|ODAS
|2,80
|599.141.949
|% -2,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6775
|8,7210
|% 0,26
|
|Frank
|7,2651
|7,3089
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8196
|1,8287
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|21,48
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.628
|2.650
|26,50
|
|Tam
|2.707
|2.719
|27,20
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,30
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|1,52
|
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