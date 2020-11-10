***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2020 16:26
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887771
BIST
16:361.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 10,87
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.243
En Düşük
1.219
16:368,2059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1534
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:369,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1835
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:36492,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,66
|Açılış
|: 492,67
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ALCAR
|154,00
|43.576.775
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.248.281
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.898.131
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|42.034.834
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,54
|4.911.496.726
|% 8,05
|
|GARAN
|7,65
|2.605.842.006
|% 2,27
|
|TCELL
|15,42
|1.608.678.888
|% -5,75
|
|PGSUS
|53,20
|1.510.509.639
|% 9,51
|
|TUPRS
|84,55
|1.086.654.322
|% 2,73
|
|THYAO
|11,54
|4.911.496.726
|% 8,05
|
|YKBNK
|2,52
|937.647.458
|% 2,02
|
|GARAN
|7,65
|2.605.842.006
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,86
|557.487.146
|% 0,54
|
|KRDMD
|3,62
|903.877.367
|% 4,02
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2015
|8,2155
|% 2,02
|
|Euro
|9,6788
|9,6968
|% 1,91
|
|Sterlin
|10,7826
|10,8366
|% 2,07
|
|Frank
|8,8818
|8,9353
|% 1,20
|
|Riyal
|2,1712
|2,1821
|% 1,42
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|9,48
|
|Altın Gr.
|492
|493
|9,59
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.376
|57,00
|
|Tam
|3.264
|3.348
|2,22
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|1,07
|
|Çeyrek
|791
|810
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,08
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|0,32
|
Seans Raporu
16:35
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16:49OZRDN
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16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 02 artarak (% 1.03 ) 1, 370
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16:45XU100
Endeks 1, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 26, 676.00 milyon TL de
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16:45DOCO
Yüzde 8.79 oranında artışla 367.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 808 adet işlem