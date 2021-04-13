***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:36
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927157
BIST
13:171.361
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,22
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:178,1492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:179,6969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0198
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:17452,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,53
|Açılış
|: 452,52
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler13:17
|MTRKS
|49,56
|5.765.860
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|954.533
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.779.492
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.857.953
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.701.886
|% -10,00
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.898.145
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|EREGL
|16,75
|574.621.194
|% 2,13
|
|FENER
|34,04
|453.350.698
|% 8,75
|
|GARAN
|6,62
|383.447.392
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,40
|359.651.161
|% 0,45
|
|NTGAZ
|13,82
|323.203.330
|% -7,12
|
|EKGYO
|1,77
|278.417.751
|% -2,75
|
|TSKB
|1,28
|201.789.015
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,04
|189.844.161
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,58
|209.873.319
|% 1,13
|
|GARAN
|6,62
|383.447.392
|% 0,00
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1457
|8,1492
|% 0,00
|
|Euro
|9,6875
|9,6969
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,1733
|11,2293
|% 0,06
|
|Frank
|8,7693
|8,8221
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1664
|2,1773
|% 0,00
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,96
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.985
|3.063
|-5,63
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|-2,72
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,99
|63,99
|0,71
|