***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.04.2022 10:08
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021407
BIST
11:582.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,50
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
11:5814,6473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0150
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6485
En Düşük
14,6093
11:5815,8216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
11:58938,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,16
|Açılış
|: 938,33
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
938,61
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler11:58
|OYYAT
|59,50
|3.886.362
|% 9,98
|
|MERIT
|38,68
|20.529.341
|% 8,71
|
|OYAYO
|6,89
|2.569.229
|% 8,33
|
|MEPET
|3,44
|17.057.913
|% 8,18
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,36
|48.299.379
|% -6,36
|
|GZNMI
|30,34
|7.361.477
|% -4,95
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|ITTFH
|1,51
|12.763.800
|% -4,43
|
|GARAN
|14,07
|1.446.087.572
|% 1,22
|
|THYAO
|37,82
|980.877.114
|% 0,21
|
|KOZAL
|173,20
|915.382.727
|% 2,06
|
|YKBNK
|5,19
|831.517.157
|% 0,00
|
|SISE
|17,61
|744.764.234
|% 1,09
|
|TSKB
|1,96
|338.885.343
|% 4,26
|
|YKBNK
|5,19
|831.517.157
|% 0,00
|
|ODAS
|2,39
|305.193.849
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,21
|135.608.364
|% 2,54
|
|GARAN
|14,07
|1.446.087.572
|% 1,22
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6446
|14,6473
|% 0,10
|
|Euro
|15,8134
|15,8216
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0049
|19,1002
|% -0,27
|
|Frank
|15,4362
|15,5292
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8930
|3,9125
|% 0,07
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|17,26
|
|Altın Gr.
|938
|938
|8,81
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,60
|