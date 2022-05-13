***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.05.2022 10:02
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030089
BIST
10:162.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 28,04
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.422
En Düşük
2.412
10:1615,4605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0765
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,5144
En Düşük
15,3668
10:1616,1315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1257
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1945
En Düşük
15,9645
10:16906,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,14
|Açılış
|: 906,74
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler10:16
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|3.146.753
|% 9,95
|
|GLBMD
|7,86
|4.638.862
|% 9,93
|
|KZBGY
|73,30
|5.133.744
|% 7,16
|
|ALMAD
|2,50
|241.440
|% 6,38
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|LIDFA
|5,59
|970.329
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|767.410
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|1.899.810
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|35.033.639
|% -9,95
|
|THYAO
|42,54
|526.989.033
|% 1,62
|
|SAHOL
|19,21
|414.172.217
|% 1,37
|
|SISE
|19,95
|344.249.426
|% 1,79
|
|ASELS
|23,18
|214.918.347
|% 2,39
|
|KRDMD
|15,99
|193.736.879
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,70
|67.137.107
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,72
|81.142.248
|% 2,20
|
|SAHOL
|19,21
|414.172.217
|% 1,37
|
|SISE
|19,95
|344.249.426
|% 1,79
|
|THYAO
|42,54
|526.989.033
|% 1,62
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4528
|15,4605
|% 0,50
|
|Euro
|16,1013
|16,1315
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,8137
|18,9080
|% 0,74
|
|Frank
|15,3719
|15,4645
|% 0,81
|
|Riyal
|4,1074
|4,1280
|% 0,63
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|4,83
|
|Altın Gr.
|906
|907
|6,99
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,92
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,95
|