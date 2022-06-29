***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 17:21
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040060
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,6443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0379
|Açılış
|: 113,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 113,8000
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,4546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0986
|Açılış
|: 23,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9300
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:5911,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,15
|Açılış
|: 11,04
|
|Önceki Kapanış
|: 11,20
|
11,28
En Düşük
11,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6347
|16,6443
|% -0,23
|
|Euro
|17,4265
|17,4546
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,1002
|20,2010
|% -0,80
|
|Frank
|17,3678
|17,4724
|% 0,10
|
|Riyal
|4,4180
|4,4402
|% -0,29
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,75
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.489
|6.592
|-45,00
|
|Yarım
|3.176
|3.223
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.611
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,15
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,16
|
Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
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17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem