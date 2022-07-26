***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2022 10:06
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047667
BIST
10:132.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 14,53
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.558
10:1317,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0937
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8658
En Düşük
17,7680
10:1318,2989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0977
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2989
En Düşük
18,1811
10:13991,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,40
|Açılış
|: 991,47
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
991,47
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler10:13
|NTGAZ
|9,84
|25.429.207
|% 9,94
|
|KLRHO
|19,46
|15.230.476
|% 8,72
|
|BIZIM
|20,26
|9.974.872
|% 6,69
|
|IZFAS
|2,94
|1.498.377
|% 6,52
|
|ASUZU
|222,80
|60.852.388
|% 5,34
|
|UFUK
|86,05
|445.435
|% -3,80
|
|IDEAS
|19,99
|1.666.070
|% -3,71
|
|ULUSE
|173,30
|361.852
|% -3,08
|
|GRNYO
|2,60
|298.462
|% -2,99
|
|ESCOM
|22,36
|2.975.615
|% -2,78
|
|THYAO
|49,64
|297.313.279
|% 0,20
|
|EKGYO
|3,21
|192.441.269
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,85
|185.616.926
|% 0,83
|
|TUPRS
|259,70
|125.995.237
|% 2,65
|
|SAHOL
|20,20
|118.250.183
|% 1,35
|
|SKBNK
|1,51
|113.602.803
|% 1,34
|
|EKGYO
|3,21
|192.441.269
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,85
|185.616.926
|% 0,83
|
|TSKB
|2,45
|84.986.008
|% 0,82
|
|ALBRK
|1,40
|30.789.638
|% 0,72
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8553
|17,8658
|% 0,53
|
|Euro
|18,2793
|18,2989
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4456
|21,5531
|% 0,42
|
|Frank
|18,4289
|18,5399
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7374
|4,7612
|% 0,43
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|5,14
|
|Altın Gr.
|991
|991
|7,88
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.672
|6.741
|25,00
|
|Yarım
|3.251
|3.296
|13,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.647
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,96
|