***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2023 15:51
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192597
BIST
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17:278.269
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 87,49
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
17:2726,8442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0282
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:2728,7867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0182
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
17:271.655,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.655,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:25
|AVTUR
|8,14
|19.328.026
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.896.850
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|108.591.991
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|2.480.143
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|96.591.304
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|429.358.557
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|357.766.266
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|767.853.079
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|85.443.976
|% -9,97
|
|EREGL
|47,92
|8.664.489.351
|% 3,14
|
|ISCTR
|24,06
|6.431.101.398
|% -2,04
|
|EKGYO
|9,66
|6.130.113.347
|% 4,55
|
|ASELS
|42,08
|5.647.192.599
|% 2,19
|
|THYAO
|243,70
|4.870.377.265
|% -0,53
|
|EKGYO
|9,66
|6.130.113.347
|% 4,55
|
|ISCTR
|24,06
|6.431.101.398
|% -2,04
|
|PETKM
|21,24
|4.656.917.719
|% 4,02
|
|YKBNK
|17,03
|3.554.630.797
|% 0,83
|
|ZOREN
|4,86
|998.671.624
|% 0,62
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8361
|26,8417
|% 0,10
|
|Euro
|28,7562
|28,7765
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,3263
|33,4934
|% -0,31
|
|Frank
|29,9133
|30,0935
|% -0,18
|
|Riyal
|7,1317
|7,1674
|% 0,07
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|1,18
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|2,52
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.989
|11.074
|-37,00
|
|Yarım
|5.511
|5.558
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.779
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,80
|-0,19
|
|B. Petrol
|90,42
|90,42
|-0,18
|