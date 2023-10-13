***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 11:18
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205683
BIST
'
11:098.144
En Düşük
|Değişim
|: -1,39%
|| -114,91
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.127
En Yüksek
8.242
11:0927,8035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0778
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:0929,3844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1137
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
11:091.683,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 17,22
|Açılış
|: 1.683,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.683,59
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:07
|MRSHL
|1.355,80
|198.450.846
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|45.139.984
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.305.930
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|38.833.247
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.116.044
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|ENSRI
|35,16
|163.652.949
|% -9,15
|
|ADEL
|499,00
|15.459.169
|% -8,73
|
|THYAO
|221,40
|1.765.483.099
|% -1,64
|
|BRSAN
|968,60
|1.743.074.302
|% -1,99
|
|ASELS
|43,38
|1.246.843.510
|% 0,65
|
|YKBNK
|18,97
|1.107.809.307
|% -2,01
|
|TUPRS
|146,30
|1.080.367.728
|% -0,61
|
|ZOREN
|6,37
|671.286.643
|% 0,63
|
|EKGYO
|7,78
|464.851.857
|% -1,89
|
|YKBNK
|18,97
|1.107.809.307
|% -2,01
|
|ODAS
|13,43
|720.656.145
|% -0,74
|
|KATMR
|2,98
|117.996.306
|% 0,00
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7946
|27,8016
|% 0,27
|
|Euro
|29,3630
|29,3721
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,8544
|34,0242
|% 0,58
|
|Frank
|30,5481
|30,7321
|% 0,48
|
|Riyal
|7,3892
|7,4263
|% 0,25
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|14,31
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|16,60
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.390
|11.489
|62,00
|
|Yarım
|5.713
|5.767
|32,00
|
|Çeyrek
|2.848
|2.883
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,32
|
|B. Petrol
|87,95
|87,95
|1,95
|