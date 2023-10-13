***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 13:54
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205826
BIST
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14:228.134
En Düşük
|Değişim
|: -1,52%
|| -125,75
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:2227,8030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0773
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:2229,2949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0242
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:221.691,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 25,61
|Açılış
|: 1.691,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,42
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:20
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.682.730
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|26.836.653
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.276.249
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|43.570.142
|% 9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|2.148.070
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|8.301.375
|% -9,54
|
|EMNIS
|77,20
|1.322.947
|% -9,23
|
|TURGG
|318,80
|26.368.264
|% -8,97
|
|BRSAN
|990,00
|3.261.638.830
|% 0,17
|
|THYAO
|221,10
|3.107.310.656
|% -1,78
|
|PETKM
|23,92
|2.413.108.224
|% 2,22
|
|ASELS
|43,38
|2.392.759.676
|% 0,65
|
|YKBNK
|18,84
|2.384.810.927
|% -2,69
|
|ZOREN
|6,31
|1.082.979.196
|% -0,32
|
|EKGYO
|7,76
|1.307.400.915
|% -2,14
|
|YKBNK
|18,84
|2.384.810.927
|% -2,69
|
|PETKM
|23,92
|2.413.108.224
|% 2,22
|
|ODAS
|13,42
|1.215.119.956
|% -0,81
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7960
|27,8013
|% 0,27
|
|Euro
|29,2785
|29,2917
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,7338
|33,9029
|% 0,22
|
|Frank
|30,4937
|30,6774
|% 0,30
|
|Riyal
|7,3917
|7,4287
|% 0,28
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|22,36
|
|Altın Gr.
|1.687
|1.688
|21,24
|
|Cumhuriyet
|11.677
|11.853
|67,00
|
|Tam
|11.423
|11.504
|77,00
|
|Yarım
|5.730
|5.775
|40,00
|
|Çeyrek
|2.856
|2.887
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,73
|19,75
|0,27
|
|B. Petrol
|89,11
|89,11
|3,11
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35GEDIK
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 035, 131 adet işlem
-
14:34IEYHO
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 177, 305 adet işlem
-
14:33HDFGS
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 264, 066 adet işlem
-
14:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, ISCTR, YKBNK
-
14:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, ASELS, BIMAS