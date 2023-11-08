***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2023 12:17
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215619
BIST
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14:057.866
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,74
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.858
En Yüksek
7.943
14:0528,5249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0333
|Açılış
|: 28,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:0530,4673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0307
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:051.799,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -4,59
|Açılış
|: 1.799,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:03
|TABGD
|179,30
|1.505.771.857
|% 10,00
|
|ESCOM
|48,64
|51.249.102
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.643.990
|% 10,00
|
|PKENT
|238,90
|291.910.505
|% 9,99
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|MAALT
|962,50
|235.407.044
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|6.458.040
|% -9,94
|
|UFUK
|110,80
|2.408.612
|% -9,92
|
|ARZUM
|41,60
|437.223.208
|% -7,02
|
|THYAO
|229,30
|5.162.080.014
|% 1,46
|
|TUPRS
|149,70
|2.310.703.949
|% 0,47
|
|TCELL
|55,40
|2.096.565.963
|% 4,33
|
|BIMAS
|309,75
|1.649.905.789
|% 4,56
|
|ISCTR
|20,96
|1.600.907.384
|% -2,96
|
|EKGYO
|6,86
|790.844.035
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,43
|613.105.985
|% 0,00
|
|ADESE
|2,04
|173.742.577
|% 2,51
|
|ISCTR
|20,96
|1.600.907.384
|% -2,96
|
|YKBNK
|17,01
|1.249.662.209
|% -2,07
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5114
|28,5240
|% 0,11
|
|Euro
|30,4599
|30,4704
|% -0,09
|
|Sterlin
|34,8508
|35,0255
|% -0,21
|
|Frank
|31,5155
|31,7054
|% 0,01
|
|Riyal
|7,5823
|7,6203
|% 0,12
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|879,69
|881,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,62
|1.024,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,13
|81,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.961,84
|1.962,18
|% 0,66
|