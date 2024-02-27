***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 11:23
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252195
BIST
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14:029.250
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -84,31
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:0231,1540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0519
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:0233,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0547
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:022.039,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,90
|Açılış
|: 2.039,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:00
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.405.936
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.006.251
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.188.139
|% 10,00
|
|ATATP
|149,70
|464.379.542
|% 9,99
|
|BNTAS
|12,78
|37.401.041
|% -10,00
|
|AYCES
|900,00
|509.531.432
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|2.552.640
|% -9,97
|
|PSGYO
|6,95
|1.004.234.525
|% -9,15
|
|ERSU
|35,08
|25.868.572
|% -9,07
|
|THYAO
|286,50
|7.762.266.584
|% 0,35
|
|MIATK
|80,90
|5.111.404.116
|% 4,93
|
|REEDR
|68,60
|4.581.374.796
|% 2,69
|
|EREGL
|46,46
|3.685.372.875
|% 1,93
|
|ASTOR
|128,30
|2.881.145.673
|% -2,06
|
|ZOREN
|5,48
|1.072.055.260
|% -3,52
|
|PSGYO
|6,95
|1.004.234.525
|% -9,15
|
|EKGYO
|11,47
|1.434.592.986
|% -1,38
|
|ISCTR
|11,33
|1.387.547.866
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,50
|2.095.520.869
|% 0,26
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1499
|31,1527
|% 0,16
|
|Euro
|33,8365
|33,8452
|% 0,15
|
|Sterlin
|39,3880
|39,5856
|% 0,15
|
|Frank
|35,2667
|35,4791
|% 0,22
|
|Riyal
|8,2854
|8,3270
|% 0,23
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,66
|% 0,66
|
|Platin
|891,83
|892,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,76
|976,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,41
|81,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,35
|2.036,69
|% 0,66
|