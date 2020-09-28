***ACSEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.09.2020 14:42
***ACSEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ACSEL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Caravan Capital Management LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876956
BIST
14:421.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:427,7983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1401
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:429,1064
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,1992
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:42466,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 7,77
|Açılış
|: 466,26
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:42
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.278.042
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|12.726.458
|% -9,99
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,51
|87.860.398
|% -7,20
|
|SISE
|7,47
|2.079.757.658
|% 5,66
|
|GARAN
|7,05
|1.244.547.811
|% -1,67
|
|ASELS
|17,46
|704.069.574
|% 1,39
|
|CEMTS
|15,33
|387.468.245
|% 2,47
|
|THYAO
|10,48
|371.589.033
|% 0,19
|
|SISE
|7,47
|2.079.757.658
|% 5,66
|
|GARAN
|7,05
|1.244.547.811
|% -1,67
|
|ODAS
|2,69
|283.858.369
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|200.497.950
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|82.523.225
|% 0,00
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7948
|7,7983
|% 1,83
|
|Euro
|9,0987
|9,1064
|% 2,24
|
|Sterlin
|10,0300
|10,0803
|% 3,06
|
|Frank
|8,3770
|8,4275
|% 1,99
|
|Riyal
|2,0706
|2,0810
|% 1,72
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|1,46
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,56
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|33,94
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|16,42
|
|Çeyrek
|746
|763
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,16
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,77
|0,12
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|0,11
|