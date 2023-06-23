***ACSEL* *VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ACSEL******VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ACSEL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.06.2023 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarıncaAcıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 22.06.2023 tarihi itibarıyla %50,73 sınırına ulaşmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunulmasına ve süresi içerinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162041BIST