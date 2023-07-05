***ACSEL* *VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ACSEL******VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ACSEL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.06.2023 - 23.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.06.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Verusa Holding A.Ş.'nin Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarının 22.06.2023 tarihinde 62,90 TL fiyattan 368.284 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi sonucunda %50,73 sınırına ulaştığı ve Verusa Holding tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunulacağı ve süresi içerinde SPK'ya gerekli başvurunun yapılacağı kamuya duyurulmuştu.Verusa Holding tarafından Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak üzere Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya bugün (05.07.2023) itibarıyla gerekli başvuru yapılmıştır.Söz konusu başvuru kapsamında, zorunlu pay alım teklifi fiyatı, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) madde 15/(1) uyarınca pay devir işlemlerinin kamuya duyurulduğu 22.06.2023 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 65,45 TL olarak belirlenmiştir. Zorunlu pay alım teklifi fiyatı ile zorunlu pay alım teklifinin başlama ve bitiş tarihleri ile ilgili diğer hususlar SPK onayı doğrultusunda kesinlik kazanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166004BIST