***ACSEL* *VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***ACSEL******VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler [ACSEL]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.06.2023 - 23.06.2023 - 05.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıAcıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiVerusa Holding A.Ş.Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)65,45 TLPay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih22/06/2023Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuAhlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi31/08/2023Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi13/09/2023Bitiş Saati17:00Konuya İlişkin Özel ŞartlarAçıklamalar23.06.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Verusa Holding A.Ş.'nin Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarının 22.06.2023 tarihinde 62,90 TL fiyattan 368.284 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi sonucunda %50,73 sınırına ulaştığı ve Verusa Holding tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunulacağı ve süresi içerinde SPK'ya gerekli başvurunun yapılacağı kamuya duyurulmuştu.Tebliğ hükümleri kapsamında ‘Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle şirketimiz Verusa Holding A.Ş. tarafından 05.07.2023 tarihinde Kurul'a yapılmış olan başvuru, Kurul'un 24.08.2023 tarih ve 49/1001 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.Söz konusu başvuru kapsamında, Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli 1 adet pay için Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının satışına ilişkin pay devir işlemlerinin kamuya duyurulduğu 22.06.2023 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 65.45 TL olarak belirlenmiştir.Fiili pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi süreci 31 Ağustos 2023 Perşembe günü başlayıp, 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecektir.Bu çerçevede Verusa Holding A.Ş. tarafından Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile zorunlu pay alım teklifi yapılmasına ilişkin "Pay Alım Teklifi Bilgi Formu" ve "Pay Alım Teklifi Talep Formu" ekte sunulmaktadır.Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgi Formu ve Pay Alım Teklifi Talep Formu ekte yer almakta olup, ayrıca www.ahlatciyatirim.com.tr ve www.aciselsan.com.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190322BIST