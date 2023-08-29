***ACSEL* *VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
29.08.2023 18:26
***ACSEL******VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2023 - 23.06.2023 - 05.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Verusa Holding A.Ş.
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
65,45 TL
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
22/06/2023
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
31/08/2023
Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
13/09/2023
Bitiş Saati
17:00
Konuya İlişkin Özel Şartlar
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Açıklamalar
23.06.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Verusa Holding A.Ş.'nin Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarının 22.06.2023 tarihinde 62,90 TL fiyattan 368.284 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi sonucunda %50,73 sınırına ulaştığı ve Verusa Holding tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunulacağı ve süresi içerinde SPK'ya gerekli başvurunun yapılacağı kamuya duyurulmuştu.
Tebliğ hükümleri kapsamında ‘Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle şirketimiz Verusa Holding A.Ş. tarafından 05.07.2023 tarihinde Kurul'a yapılmış olan başvuru, Kurul'un 24.08.2023 tarih ve 49/1001 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.
Söz konusu başvuru kapsamında, Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli 1 adet pay için Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının satışına ilişkin pay devir işlemlerinin kamuya duyurulduğu 22.06.2023 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 65.45 TL olarak belirlenmiştir.
Fiili pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi süreci 31 Ağustos 2023 Perşembe günü başlayıp, 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecektir.
Bu çerçevede Verusa Holding A.Ş. tarafından Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile zorunlu pay alım teklifi yapılmasına ilişkin "Pay Alım Teklifi Bilgi Formu" ve "Pay Alım Teklifi Talep Formu" ekte sunulmaktadır.
Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgi Formu ve Pay Alım Teklifi Talep Formu ekte yer almakta olup, ayrıca www.ahlatciyatirim.com.tr ve www.aciselsan.com.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190322
BIST