ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2022 12:37
ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ABDULKADİR SAYICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir YK Başkanı 49.6
ABDÜLKADİR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir YK Başkan Yardımcısı 49.8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038863
BIST
12:452.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,94
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.583
En Düşük
2.571
12:4517,3769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0371
|Açılış
|: 17,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3769
En Düşük
17,3014
12:4518,2993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0308
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
12:451.022,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.022,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|284.707.515
|% 9,95
|
|SILVR
|21,86
|12.254.059
|% 8,33
|
|TKFEN
|23,60
|570.280.773
|% 7,86
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,15
|1.064.271.401
|% 0,19
|
|SASA
|45,60
|663.127.727
|% 1,11
|
|SISE
|22,10
|620.267.836
|% -0,45
|
|EREGL
|28,16
|591.289.797
|% -0,14
|
|TKFEN
|23,60
|570.280.773
|% 7,86
|
|ODAS
|3,22
|436.241.553
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,64
|136.021.954
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,91
|235.696.847
|% -0,20
|
|TSKB
|2,29
|102.135.094
|% 1,33
|
|KARSN
|7,57
|310.249.696
|% 1,07
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3540
|17,3769
|% 0,21
|
|Euro
|18,2741
|18,2993
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,1327
|21,2387
|% -0,21
|
|Frank
|17,8924
|18,0001
|% -0,32
|
|Riyal
|4,6142
|4,6373
|% 0,25
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-5,60
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-34,00
|
|Tam
|6.792
|6.886
|-32,00
|
|Yarım
|3.334
|3.368
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,25
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,83
|