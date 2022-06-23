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ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.06.2022 12:37
ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ABDULKADİR SAYICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir YK Başkanı 49.6
ABDÜLKADİR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir YK Başkan Yardımcısı 49.8




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038863


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 45,10 438.507 % 10,00  
LIDFA 13,34 4.291.265 % 9,98  
MAKIM 14,15 284.707.515 % 9,95  
SILVR 21,86 12.254.059 % 8,33  
TKFEN 23,60 570.280.773 % 7,86  
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12:45 Alış Satış %  
Dolar 17,3540 17,3769 % 0,21  
Euro 18,2741 18,2993 % -0,17  
Sterlin 21,1327 21,2387 % -0,21  
Frank 17,8924 18,0001 % -0,32  
Riyal 4,6142 4,6373 % 0,25  
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12:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.832 -5,60  
Altın Gr. 1.022 1.023 -1,13  
Cumhuriyet 6.809 6.912 -34,00  
Tam 6.792 6.886 -32,00  
Yarım 3.334 3.368 -16,00  
Çeyrek 1.670 1.683 -8,00  
Gümüş.Ons 21,22 21,25 -0,18  
Gümüş Gr. 11,84 11,85 -0,09  
B. Petrol 110 110 -1,83  
Seans Raporu 12:45
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